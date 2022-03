Italia, i 23 convocati di Mancini per la Macedonia del Nord

Le scelte del c.t. azzurro per la partita di stasera dell'Italia contro la Macedonia

E' stata diramata la lista convocati dei calciatori che prenderanno parte alla partita dell'Italia che a Palermo affronterà la Macedonia del Nord. Scamacca e Belotti no, Raspadori e Joao Pedro sì. Roberto Mancini non sceglie centravanti puri, ma punte più duttili, come armi alternative per attaccare stasera a Palermo, nella prima delle due sfide playoff di qualificazione al Mondiale. Il c.t. doveva escludere nove nomi dalla lista dei 32 convocati presenti a Palermo (il 33°, Locatelli, arriverà stasera direttamente a Coverciano, dopo essere guarito dal Covid) e ha fatto le sue scelte, ufficializzate dalla Uefa poco fa, dopo che la lista era stata presentata entro la mezzanotte di ieri.