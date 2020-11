Italia, i complimenti social del ct Mancini: “Grande prestazione, non era facile”

Ha guardato la sua Nazionale dalla tv, ma con la testa e col cuore era lì in campo. Roberto Mancini, ct dell’Italia, festeggia dopo la vittoria contro la Polonia in Nations League. Due reti a zero per gli azzurri guidati per l’occasione da Evani che possono esultare non solo per il risultato ma anche per aver ottenuto il ruolo di testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai Mondiali2022. Attraverso un messaggio social, il Mancio si è complimentato con tutti.

Mancini, gioia social

“Una grande prestazione di squadra. Non era facile, ma abbiamo avuto la giusta mentalità”, ha scritto Mancini su Twitter. “Saremo testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai Mondiali2022. Complimenti ai ragazzi, al mister Chicco Evani e a tutto lo staff di una bellissima Nazionale!”, queste le sue parole dopo l’ottima prestazione degli Azzurri che saranno impegnati mercoledì contro la Bosnia per l’ultimo impegno del girone della Nations League.