Italia, i convocati di Mancini per Svizzera e Irlanda del Nord

Redazione ITASportPress

Ultime convocazioni del 2021 per Roberto Mancini. Sono 28 i calciatori chiamati dal Ct per le gare con Svizzera e Irlanda del Nord, in programma rispettivamente venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 15 novembre al ‘National Football Stadium at Windsor Park' di Belfast. Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista del Torino Tommaso Pobega, mentre torna a distanza di un anno dall’ultima convocazione Sandro Tonali.

Saranno 180 minuti decisivi per la qualificazione alla Coppa del Mondo e il match tra Italia e Svizzera, appaiate a quota 14 punti al comando del Gruppo C, rappresenta un vero e proprio spareggio per il primo posto del girone che vale l’accesso diretto a Qatar 2022. Servirà dunque una grande prova dei Campioni d’Europa e tutto il sostegno dei tifosi, che riempiranno l’Olimpico per un’altra ‘Notte Magica’ dopo quelle vissute a EURO 2020.

Gli Azzurri si raduneranno domenica sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano e raggiungeranno Roma mercoledì 10 novembre, quando è prevista la visita all’Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’. La Nazionale si fermerà nella Capitale dopo la gara con la Svizzera per trasferirsi domenica 14 novembre a Belfast, dove il giorno seguente è in programma l’ultima gara del girone con l’Irlanda del Nord.

ITALIA-SVIZZERA. La Svizzera è l’avversario più volte affrontato dagli Azzurri nella loro storia: 60 gare tra il 1911 e il 2021 e un bilancio nettamente a favore dell’Italia, con 29 successi, 23 pareggi (l’ultimo nella gara di andata a Basilea, 0-0) e solo 8 sconfitte. L’Italia è reduce da una serie positiva con gli svizzeri che dura da oltre 28 anni: 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10 sfide, l’ultimo ko risale al maggio 1993 (1-0 a Berna). L’ultima vittoria svizzera in Italia è ancora più lontana: ottobre 1982, a Roma, 0-1. Sarà la 63ª gara della Nazionale a Roma, la città che ha ospitato più volte gli Azzurri. In totale il ruolino di marcia parla di 38 vittorie (è la città con più vittorie per gli Azzurri), 17 pareggi e 7 sconfitte; 114 i gol fatti, 47 quelli subiti. L’Italia ha vinto le ultime 5 gare disputate a Roma e nelle ultime 4 non ha subìto reti (porta inviolata da 427’): battute nell’ordine Norvegia, Grecia, Turchia, Svizzera e Galles. L’ultimo ko risale all’agosto 2013, 1-2 con l’Argentina in amichevole (in rete per gli Azzurri Insigne). Già in 5 occasioni Italia-Svizzera si è disputata a Roma: il bilancio parla di 4 successi azzurri e 1 per gli elvetici, nell’ottobre 1982 (10/3 il computo delle reti); la Svizzera è l’avversaria più volte affrontata a Roma.

IRLANDA DEL NORD-ITALIA. Sono 10 i precedenti con l’Irlanda del Nord: 7 i successi (tutti in Italia), 2 i pareggi e una sola sconfitta ma pesantissima subita il 15 gennaio 1958 a Belfast (2-1), che sancì la prima mancata qualificazione degli Azzurri alla Fase Finale di un Mondiale, quello del 1958 in Svezia. Sono 3 le gare giocate in trasferta con l’Irlanda del Nord, tutte e tre a Belfast, dove l’Italia non ha mai vinto raccogliendo solo 2 pareggi e una sconfitta.

LA SITUAZIONE. Appaiate dopo le prime 8 giornate, in virtù di 4 vittorie e 2 pareggi, compreso lo 0-0 nella gara di andata a Basilea, Italia e Svizzera si giocano il primato del gruppo C delle European Qualifiers. Si qualifica per la Coppa del Mondo di Qatar 2022 solo la prima classificata del girone, mentre la seconda accederà ai play off, che da quest’anno hanno uno svolgimento nuovo. La fase di spareggio, in programma a marzo, vedrà coinvolte 12 squadre (le 10 seconde e 2 nazionali provenienti dalla Nations League) suddivise in 3 gruppi da 4 squadre, che si affronteranno in ciascun raggruppamento con gare di semifinale e finale, di sola andata. Le 3 vincitrici di questa fase si aggiungeranno alle 10 nazionali già promosse per il Mondiale.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).