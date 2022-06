Italia, i tifosi hanno votato il miglior azzurro contro l’Inghilterra

Undici mesi dopo la finale di Wembley la Nazionale si è presentata ieri in campo con due soli Campioni d’Europa, Donnarumma e Di Lorenzo, ma con tanti giovani gioca con personalità e sfiora più volte il gol vittoria. Esordio per Gatti e Salvatore Esposito. Una Nazionale disposta al sacrificio, ma sempre votata ad un calcio propositivo, con qualche ricamo in meno ma l’intensità messa in campo dai vari Tonali, Pessina, Pellegrini, Frattesi a garantire fondamenta solide su cui ripartire. L’unica pecca qualche errore di troppo sotto porta, come si dice in questi casi ‘è mancato solo il gol’.