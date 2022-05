Italia, il ct Mancini si dà al ciclismo

In attesa di tornare in panchina per gli ultimi impegni della Nazionale, il cittì si è regalato qualche giornata in famiglia nella sua città

Redazione ITASportPress

In attesa di tornare in panchina per gli ultimi impegni di questa stagione della Nazionale, il ct Roberto Mancini sta vivendo questi giorni in famiglia a Jesi, la sua città, e ieri era presente all'arrivo della decima tappa del Giro d'Italia 2022, la Pescara-Jesi di 196 chilometri. “Sono veramente felice - è stato il suo commento - da tanti anni il Giro non passava da Jesi, è un momento storico per la città e per le Marche”.

Mancini nutre un’autentica passione per la bicicletta e per il ciclismo. Proprio subito dopo la nomina a commissario tecnico dell’Italia fece visita il 16 maggio 2018 ad Osimo al team Astana accanto alla famiglia di Michele Scarponi, il ciclista scomparso a seguito di un incidente in bici mentre si stava allenando per il Giro. E quando vinse lo scudetto con l’Inter nel 2008, assieme ad alcuni membri del suo staff, si recò in bici al Santuario della Madonna della Guardia, vicino a Genova, lasciando una maglia scudettata in dono.

Proprio in merito a Scarponi, Mancini lo ha ricordato con parole di affetto: “Michele era una grandissimo ragazzo, oltre che un grande ciclista, molto simpatico. Ogni tanto ci incrociavamo e facevamo qualche chilometro insieme. Manca a tutti, alla sua famiglia e a tutti gli amanti di ciclismo”.