Italia-Inghilterra, i dati tv della prima uscita degli azzurri

Ottimi ascolti sui profili social della Nazionale (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok) per il match di ieri sera tra Italia e Inghilterra. La prima uscita dell’Italia di Roberto Mancini nel 2023, che su Rai 1 è stata seguita ieri sera da 7.151.000 telespettatori con uno share del 33.5%, ha fatto registrare complessivamente per ‘Vivo Azzurro Live’, il prepartita condotto da Pierluigi Pardo, e per ‘Casa Azzurri Live’, il talk show con Gli Autogol in onda durante il match, 550.000 spettatori unici e 60.000 interazioni. Tanti gli ospiti intervenuti nelle due trasmissioni, dagli Azzurri Leonardo Bonucci e Giacomo Raspadori al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, da Gigi D’Alessio, Clementino e LDA, agli ex calciatori del Napoli e della Nazionale Fernando De Napoli ed Emanuele Giaccherini. E ancora Diego Armando Maradona Junior, Casa Surace e Sal De Riso. Durante ‘Casa Azzurri Live’ è stato presentato anche ‘Uomini da Marciapiede’, commedia diretta da Francesco Albanese e interpretata da un cast tra cui spiccano Paolo Ruffini, Luigi Luciano ‘Herbert Ballerina’, Lucia Di Franco e Clementino.