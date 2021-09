Italia, Insigne: “Dobbiamo stare tranquilli, la nostra forza è il gruppo”.

Domani a Reggio Emilia gli Azzurri vogliono tornare al successo dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera

Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera, domani (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia la Nazionale ha bisogno dei tre punti con la Lituania per riprendere a pieno ritmo la corsa verso la qualificazione al Mondiale e tenere al momento a distanza quella Svizzera che, con quattro punti in meno degli Azzurri ma due gare in più da giocare, le contenderà fino in fondo il primo posto del girone che vale l’accesso diretto a Qatar 202.

INSIGNE - Lorenzo Insigne predica calma e guarda con ottimismo al futuro. A cominciare dal match con la Lituania: “Nelle gare con Bulgaria e Svizzera – dichiara il numero dieci azzurro in conferenza stampa - abbiamo creato tanto e non siamo stati precisi sotto porta, ma dobbiamo stare tranquilli. Non dobbiamo buttarci giù, dispiace non aver vinto ma non dobbiamo fare troppo 'casino'. Domani sicuramente faremo gol e una prestazione migliore. Sappiamo che la nostra forza è il gruppo e che lavorando ci toglieremo delle soddisfazioni". Dopo la conferenza stampa la Nazionale ha svolto l'allenamento di rifinitura: alla seduta non hanno preso parte Ciro Immobile, a causa di un affaticamento muscolare, e Nicolò Zaniolo, che ha subito una contusione alla coscia sinistra nel corso della gara con la Svizzera.