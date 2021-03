Italia-Irlanda del Nord in diretta e streaming: dove vedere il match oggi

Italia-Irlanda del Nord è la prima partita delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo questa sera giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20.45 con un avversario ostico e molto fisico anche se gli Azzurri avranno il favore del pronostico. Obiettivo tre punti in modo da partire al meglio nel girone.

Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambi i ct. L’Italia dovrebbe affidarsi a Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, invece, ci saranno Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, Davies, Saville, Lewis; Lafferty, Magennis.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, Davies, Saville, Lewis; Lafferty, Magennis.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Italia-Irlanda del Nord si gioca, come detto, questa sera giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20.45. La sfida degli azzurri si disputerà allo stadio ‘Tardini’ di Parma e sarà valida per la prima sfida del girone di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar.

La partita tra Italia-Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai, come tutte le partite della nostra Nazionale, e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l’edizione serale del TG1. Il match degli Azzurri sarà disponibile alla visione anche in live streaming. Questa modalità sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay. Per farlo basterà collegarsi al sito della Rai dal proprio computer e inserire le credenziali d’accesso, oppure scaricare l’applicazione dedicata su smartphone e tablet in modo da non perdere neppure un minuto della sfida.