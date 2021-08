Italia, Jorginho: “Ora per noi arriva il difficile”

Conferenza stampa oggi a Coverciano del centrocampista della nazionale

Dopo Roberto Mancini, oggi nella sala stampa di Coverciano si è presentato il centrocampista Jorginho che ha parlato delle prospettive azzurre in vista delle qualificazioni ai Mondiali nel Qatar del 2022. "Ora arriva il difficile - ha commentato Jorginho - perché non siamo più una sorpresa, ma ora siamo nel posto che meritiamo. Dobbiamo mantenere umiltà. Tutti ci affronteranno in maniera diversa, ma ne siamo felici. Torniamo in Nazionale con voglia e i ragazzi che sono tornati aggiungono qualcosa al gruppo, per il resto non cambia nulla. Abbiamo mostrato un grande calcio e per continuare a fare quel lavoro dobbiamo andare avanti con fame e umiltà".