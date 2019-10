Italia, Jorginho: “Risultato fantastico e meritato, vogliamo far divertire i nostri tifosi”

Obiettivo raggiunto: l’Italia, con il 2-0 sulla Grecia, ha conquistato il pass per gli Europei 2020. Tra i protagonisti della gara Jorginho, che ha sbloccato la gara dal dischetto. Queste le sue parole al termine del match.

RISULTATO FANTASTICO – “E’ un risultato fantastico per quello che abbiamo vissuto. Abbiamo lavorato tanto e abbiamo meritato di raggiungere questo traguardo: siamo davvero felici. Rigori? Sono contento per le statistiche, ma sono più felice per il risultato della squadra: siamo un bel gruppo, stiamo andando tutti sulla stessa strada. E’ bello lavorare così. L’Olimpico? Un grande pubblico, sono sicuro che ci daranno una mano anche a giugno. Faremo di tutto per far divertire i nostri tifosi vincendo le partite”.