Italia, le convocazioni di Mancini: prima per Di Lorenzo

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha divulgato la lista dei convocati per gli impegni contro Grecia e Liechtenstein, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020. Prima chiamata per il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, mentre si rivede Nicolò Zaniolo.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu

Difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Florenzi, Izzo, Mancini, Romagnoli, Spinazzola

Centrocampisti: Barella, Bernardeschi, Cristante, Jorginho, Sensi, Verratti, Zaniolo

Attaccanti: Belotti, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne