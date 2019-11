Italia, l’emozione di Gollini: “Sensazione unica, come l’esordio in Serie A…”

Giornata speciale per l’Italia di Roberto Mancini. La vittoria sulla Bosnia regala il decimo successo di fila e la sesta vittoria in trasferta.

Record ed emozioni uniche per gli azzurri e, soprattutto, per chi ha fatto il proprio esordio con la maglia della Nazionale. Pieluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, è sceso in campo contro la Bosnia facendo il proprio debutto per l’Italia. Al termine del match, il classe ’95 non ha nascosto le proprie emozioni ai microfoni della Rai: “Un’emozione unica, una sensazione che mi ha quasi ricordato l’esordio in A“, ha detto il portiere che poi sulla concorrenza nel suo ruolo – coperto da Donnarumma, Sirigu e Meret -, ha aggiunto: “Siamo un gruppo di portieri fantastico. Parlo molto con Sirigu, ci dà spesso consigli a noi giovani. Per noi è una figura importante. Anche con Donnarumma ci vogliamo bene a vicenda come con Meret. Siamo un bellissimo gruppo e questo è il segreto dei risultati che si stanno vedendo”, ha concluso Gollini.