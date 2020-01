Italia, l’ultima amichevole pre Europeo si giocherà a Bologna

L’ultima amichevole prima dell’Europeo Under 21 che vedrà l’Italia contro la Repubblica Ceca ha finalmente uno stadio: sarà il Dall’Ara di Bologna a ospitare la sfida in programma per il 4 giugno, ultimo test per la Nazionale di Mancini prima di Euro 2020.

EUROPEO U21 SFORTUNATO – Il Dall’Ara è stato anche lo stadio che la scorsa estate ha ospitato le partite dello sfortunato Europeo Under 21 dell’Italia di Di Biagio. Ora l’ultima amichevole, con l’auspicio che l’Europeo, il primo itinerante per tutta Europa, porti maggiori soddisfazioni.