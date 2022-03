Italia-Macedonia del Nord: 9 milioni e mezzo davanti alla tv

Il match, trasmesso su Rai 1, è stato il programma più visto della serata e ha fatto registrare uno share del 39.27%

Non è bastata la spinta dei 33.000 del ‘Barbera’ alla Nazionale, beffata dal gol realizzato nei minuti di recupero dall’ex palermitano Trajkovski e per la seconda volta consecutiva fuori dal Mondiale. Ai tifosi che hanno gremito ieri gli spalti dello stadio di Palermo vanno aggiunti i 9.735.000 di italiani che hanno seguito in televisione la sfida con la Macedonia del Nord. Il match, trasmesso su Rai 1, ha conquistato gli ascolti della prima serata, facendo registrare uno share del 39.27%.