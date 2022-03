Italia-Macedonia del Nord, lo stadio “Barbera” di Palermo è già esaurito

Dopo i 6000 biglietti venduti in prelazione ai possessori della card VivoAzzurro, oggi in 2 ore sono andati esauriti i 20.000 biglietti disponibili, per un totale di 26.000 posti con la capienza attualmente fissata al 75%.

Redazione ITASportPress

Uno straordinario entusiasmo per il ritorno degli Azzurri a Palermo e in poche ore lo stadio "Renzo Barbera" è già completamente esaurito per la semifinale dei play off Mondiali Italia - Nord Macedonia in programma il 24 marzo alle ore 20.45 (diretta Rai 1).

Dopo i 6000 biglietti venduti tra mercoledì e giovedì ai possessori della card VivoAzzurro in prelazione, questo pomeriggio in sole 2 ore sono andati esauriti i circa 20.000 biglietti disponibili per la vendita libera, per un totale di circa 26.000 posti previsti con la capienza attualmente fissata al 75%. Al momento, dunque, non sono più disponibili ulteriori tagliandi.

La vera e propria "caccia al biglietto" di oggi per essere al fianco degli Azzurri in una delle gare più importanti delle ultime stagioni conferma l'amore dei tifosi siciliani per la Nazionale, che ritorna a Palermo dopo due anni e mezzo dall'ultima uscita, nel novembre 2019, quando superò 9-1 l'Armenia (esordio per Orsolini e Meret) in quella che sarebbe stata l'ultima gara della Nazionale prima dello stop per la pandemia. Lo stadio ormai esaurito in ogni ordine di posto a 20 giorni dalla gara è, inoltre, la conferma della bontà della scelta della FIGC sulla sede.