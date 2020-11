Italia, magic moment Berardi: è il miglior marcatore azzurro del 2020

Un gol contro la Polonia e un altro contro la Bosnia. Domenico Berardi ci ha preso gusto ad andare a segno con la maglia dell’Italia. Una rete del bomber del Sassuolo ha chiuso definitivamente il match degli azzurri contro Pjanic e compagni dando l’accesso alla Final Four di Nations League dove con la formazione di Mancini ed Evani ci saranno anche Belgio, Spagna e Francia.

Berardi da record

Ma come sottolineato da Opta, quello messo a segno contro la Bosnia da Berardi è stato il terzo gol siglato dal calciatore con la maglia della Nazionale italiana nell’anno solare 2020. Si tratta di un “piccolo” record. Infatti, nessuno ha fatto meglio dell’esterno del Sassuolo nello stesso periodo in azzurro. Il magic moment dell’attaccante è confermato dunque anche da questa bella statistica che siamo sicuri farà contento anche il Sassuolo, club nel quale il giovane si sta esprimendo ai massimi livelli ormai da qualche stagione. A completare la festa “neroverde”, occorre sottolineare come il gol di Berardi sia arrivato da un suggerimento di Locatelli, altro gioiello di casa Sassuolo…