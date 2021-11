Italia, Mancini al posto di Zaniolo e Pellegrini chiama Cataldi e Pessina

Mancini perde due giocatori importanti ma può riabbracciare Pessina

Dopo Verratti, non risponderanno alla chiamata di Roberto Mancini, anche i due giocatori della Roma Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, entrambi fuori per problemi fisici.

Per questo motivo, il CT Mancini ha già scelto i due sostituti per le ultime cruciali sfide di qualificazione ai Mondiali 2022. Contro Svizzera e Irlanda Del Nord pertanto, sono stati convocati il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, per la prima volta nella sua carriera, e il centrocampista dell'Atalanta, Matteo Pessina di ritorno da un mese da un infortunio muscolare.