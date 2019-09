Italia, Mancini: “All’Europeo con la volontà di vincerlo, non esiste giocare per arrivare secondi”

All’edizione odierna de Il Mattino ha rilasciato un’intervista il c.t. dell’Italia Roberto Mancini, reduce da altri due successi nelle gare di qualificazione a Euro 2020: “Non possiamo andare all’Europeo non avendo come obiettivo la vittoria. Siamo l’Italia, con la nostra storia, con la nostra tradizione – ha detto l’allenatore di Jesi, a cui basta ormai pochissimo per la certezza di partecipare al prossimo campionato d’Europa -. L’obiettivo dev’essere questo, poi magari non ce la facciamo ma la nostra volontà è arrivare al primo posto. Ripeto, siamo l’Italia e abbiamo in bacheca coppe del mondo che abbiamo conquistato. Non esiste giocare per arrivare secondi”. Le prossime gare degli azzurri si disputeranno il 12 e il 15 ottobre, la prima in casa contro la Grecia, la seconda in Liechtenstein.

Su Di Lorenzo, giocatore del Napoli: “Lo conosco. Non a caso l’ho chiamato negli stage a Coverciano dello scorso anno. Non ho bisogno di una partita per capire il suo valore. Ha qualità, è giovane, ha bisogno di fare esperienza a certi livelli ma penso che sarà un futuro giocatore della Nazionale”.