Italia, Mancini: “Balotelli? La convocazione se la deve guadagnare”

Conferenza stampa per il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che ha parlato all’inizio del raduno azzurro in vista degli impegni contro Bosnia ed Armenia. Queste le sue parole.

BALOTELLI – “A Mario voglio bene, l’ho fatto esordire quando era solamente un ragazzino. Deve essere chiamato perché se lo merita, non per altre motivazioni. Il razzismo? E’ assurdo che nel 2020 ci sia ancora chi va dietro al colore della pelle”.

VAR – “Il Var ha migliorato certe situazioni. Poi è chiaro che con tutte le regole che si cambiano ogni anno gli arbitri possano andare in difficoltà. La polemica è nel nostro DNA. Io non sono preoccupato per il suo utilizzo agli Europei: alcune situazioni sono però da migliorare e velocizzare”.

KEAN – “Non sta giocando con continuità: speriamo possa trovare più spazio. Avrà tempo per poter esserci agli Europei”.

BOSNIA ED ARMENIA – “In Bosnia sarà un bel test, giocheremo in uno stadio piccolo pieno di gente. Loro non hanno possibilità diarrivare all’Europeo con il girone, ma solo con le finali di Nations League. Noi non stravolgeremo la squadra in questi impegni, dobbiamo ancora migliorare alcune situazioni di gioco. Centravanti? Belotti e Immobile ne giocheranno una a testa”.