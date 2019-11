Italia, Mancini: “Bravo Tonali, dobbiamo difendere meglio”

L’Italia travolge la Bosnia e conquista il decimo successo consecutivo. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini si gode il momento e racconta le sue impressioni ai microfoni di Rai Sport: “Fa piacere per aver battuto il record di Pozzo. Sapevamo che la partita non sarebbe stata affatto facile perché la Bosnia è una squadra solida e forte. Abbiamo giocato bene mettendo la partita sui binari giusti. Due anni dopo la mancata qualificazione al Mondiale? Questo è il calcio. A volte ci sono dei risultati inaspettati anche quando una squadra non lo merita. Sono stati bravi i ragazzi, si sono trovati subito bene Tecnicamente abbiamo cercato di impostare un lavoro diverso. Le cose stanno andando bene. Tonali? E’ andato benissimo. E’ stato preferito perché ci limitava i cambi sul campo. Non è Verratti ma ha caratteristiche simili mentre Zaniolo in questo momento è abituato a giocare in un altro ruolo. Belotti e Immobile? Spero che segnino anche durante l’Europeo. Se devo trovare un difetto, dico che negli ultimi 15 minuti siamo andati a giocare troppo indietro. Invece bisogna difendere più avanti”.