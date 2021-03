Italia, Mancini: “Bulgaria meno fisica ma più tecnica dell’Irlanda”

Dopo la bella affermazione di giovedì sera a Parma contro l’Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini scenderà di nuovo in campo domani sera a Sofia (ore 20.45, diretta su Rai 1) per affrontare la Bulgaria nel secondo incontro delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Gli Azzurri puntano ad allungare a 24 la striscia di partite senza sconfitte. “Tutte le gare sono difficili – conferma Mancini nella conferenza stampa della vigilia – e vanno affrontate con la massima concentrazione. Ma noi siamo qui per vincere”.

Ma, per raggiungere l’obiettivo, gli Azzurri sono chiamati a sfatare un piccolo tabù: nei 6 incontri disputati in Bulgaria, la Nazionale infatti non ha mai vinto (4 pareggi e 2 sconfitte); è nettamente favorevole all’Italia, però, il bilancio dei precedenti con i bulgari (10 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte), con l’ultima sfida giocata il 6 settembre 2015 a Palermo decisa da un calcio di rigore trasformato da Daniele De Rossi.

“La Bulgaria – prosegue il Commissario tecnico – è in un momento di ricambio, ha sempre avuto ottimi giocatori e li ha anche adesso. Affronteremo una squadra diversa dall’Irlanda, magari meno fisica, ma molto più tecnica. E tra l’altro su un campo molto difficile”.

Questa mattina hanno lasciato il ritiro Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Francesco Caputo: il difensore della Juventus e i due attaccanti del Sassuolo, indisponibili per le prossime gare con Bulgaria e Lituania, hanno fatto ritorno ai club di appartenenza. Sono altre tre defezioni che vanno ad aggiungersi a quelle dei giorni scorsi di Bryan Cristante e Moise Kean. E Il ct sta ancora valutando la squadra da schierare: “Faremo sicuramente dei cambi – spiega – non sappiamo ancora quali perché dovremo valutare le condizioni nei prossimi due allenamenti. Non so se 4 o 5, ma sicuramente dei cambi li faremo”.

Tornando a parlare della partita di giovedì sera a Parma, Mancini sottolinea: “Non siamo una squadra che può gestire una gara, noi dobbiamo sempre partire dal concetto di attaccare. Contro l’Irlanda del Nord abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo abbiamo tentato di gestire, ma non è nelle nostre corde e questo i ragazzi lo hanno capito. Comunque non arrivo a dire che sia stato un secondo tempo brutto. Diciamo che abbiamo fatto meno bene di altre volte”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).