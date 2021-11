Italia, Mancini chiama Zappacosta

Altri tre forfait tra gli Azzurri, con Mancini che per la trasferta in Irlanda del Nord ha deciso di chiamare il difensore dell’Atalanta. Domani mattina la partenza per Belfast

Redazione ITASportPress

All’indomani del pareggio con la Svizzera, che rimanda a lunedì sera il verdetto sul primo posto del Gruppo C e la conseguente qualificazione diretta al Mondiale di Qatar 2022, la Nazionale è tornata ad allenarsi questa mattina a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa: lavoro di scarico in piscina per chi ha giocato ieri e allenamento sul campo per gli altri.

Dopo il forfait di questa mattina di Alessandro Bastoni, altri due Azzurri lasceranno il ritiro nelle prossime ore. Davide Calabria, che accusa una sofferenza muscolare al polpaccio destro, rientrerà al club per le cure del caso, mentre Cristiano Biraghi torna a casa per motivi personali. Per la trasferta in Irlanda del Nord il Ct ha deciso di convocare il difensore dell’Atalanta Davide Zappacosta, che raggiungerà nelle prossime ore il ritiro per partire domani mattina con la squadra alla volta di Belfast.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Gianluca Mancini (Roma), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).