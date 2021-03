Italia, Mancini: “Con la Lituania gara insidiosa. Toloi? Possibile che giochi”

Per l’Italia è già tempo di tornare in campo, gli Azzurri di Roberto Mancini domani saranno chiamati alla terza partita negli ultimi 10 giorni e l’avversario di turno sarà la Lituania: “Domani troveremo delle insidie come quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi. E’ una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa – rivela il CT Mancini -, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che è la terza”. Per domani è possibile assistere all’esordio di Toloi: “C’e’ questa possibilità, e’ stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio. Dubbi sull’Olimpico con i tifosi? Il perché sinceramente non lo so, non ne ho idea, Spero che le cose siano a posto non per giugno, magari anche prima”.

