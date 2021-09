Italia, Mancini: “Contento per come hanno risposto i giovani”

Le dichiarazioni post partita del ct azzurro ai microfoni della Rai

Il commento del ct dell'Italia Roberto Mancini dopo il 5-0 contro la Lituania: "Sono contento visto che stasera i ragazzi hanno risposto bene anche se l'avversario non era di grande valore. Se manterremo la calma non avremo problemi per la qualificazione. Raspadori ha qualità ed ha bisogno di giocare e fare esperienza così come Kean. Se i ragazzi si impegnano e lavorano avranno un grande futuro. Siamo felici per aver portato a 37 il record mondiale di imbattibilità".