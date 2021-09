Italia, Mancini: “Contro la Bulgaria imprecisi in zona gol”

L'analisi del ct azzurro dopo l'1-1 di Firenze contro la Bulgaria

L'Italia pareggia in casa contro la Bulgaria e il ct azzurro Roberto Mancini analizza ai microfoni della Rai il match: "Dovevamo essere più precisi in zona gol, ci abbiamo provato con Chiesa e Berardi ma siamo stati imprecisi. La Bulgaria si è difesa bene e ci hanno puniti in contropiede. Non è questione di stanchezza perchè stavamo bene ma ripeto dovevamo essere più lucidi in attacco. Domenica partita importante dobbiamo vincere contro la Svizzera".