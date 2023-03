Italia, Mancini: “Contro l’Inghilterra gara difficile ma Napoli ci aiuterà”

L'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo giovedì 23 marzo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli contro l’Inghilterra, nella gara che aprirà il cammino nelle qualificazioni a EURO 2024. “Non sarà ovviamente una partita semplice, e l’augurio è quello di avere tutti i giocatori a disposizione, anche se mancano circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti così da poter scegliere – le parole del Ct –. Vogliamo partire con il piede giusto, giocando nello stadio di una città dove c’è grande entusiasmo e contro un avversario affrontato tante volte negli ultimi tempi. Il ‘Maradona’ sarà sicuramente pieno e speriamo che i napoletani ci diano una mano. Partire bene sarebbe un’ottima cosa”. Il Ct si è poi soffermato sulla partnership con Telepass, “compagno di viaggio di una vita per me e per molti italiani. Sarà un binomio assolutamente importante e vincente: mi sembra che abbiamo preso una buona strada e l'importanza di fare squadra è fondamentale”.