Italia, Mancini: “Contro Ungheria non sarà semplice. M. Rossi l’ho portato alla Samp”

Il Ct aveva annunciato che con la Germania sarebbe iniziato un nuovo ciclo per la Nazionale e lo ha confermato rivoluzionando la formazione e facendo esordire sei giovani (sono diventati così 44 i debuttanti sotto la sua gestione). Ha avuto le risposte che voleva da un’Italia che ha mostrato freschezza e carattere, con i singoli al servizio della squadra e i nuovi che sono sembrati subito a loro agio. A brillare è stato soprattutto Wilfried Gnonto: “Ha 18 anni e non gli va data troppa pressione, deve crescere tranquillamente. Per l'età che ha sa giocare a calcio come pochi ed è molto veloce. E’ una seconda punta, ma può fare anche l'esterno".

Anche domani scenderà in campo una squadra con diversi volti nuovi rispetto a quella vista a Bologna e non è da escludere che possano esserci nuovi debutti: “Non è un problema far giocare calciatore esordienti e metterli alla prova in gare difficili. Inserirò un po’ di giocatori freschi perché siamo a giugno e abbiamo giocato tre giorni fa”. Nonostante la lussazione del quinto dito della mano rimediata nel finale del match con la Germania, Donnarumma cercherà di stringere i denti per scendere in campo: “Valuteremo domattina, speriamo possa farcela: se se la sente giocherà. Per me rimane il miglior portiere d’Europa. Qui in gruppo sono rimasti in diversi, anche Belotti ad esempio a cui avevo detto di andarsi a riposare". A proposito di punte, il Ct punta molto su Scamacca, ancora alla ricerca del suo primo gol in Nazionale ma autore di una buona prova con la Germania: “E’ veloce, potente e tecnico. Può migliorare nello stacco, anche se è alto. E' reduce però dalla prima stagione da titolare in Serie A, ci vorrà un po' di tempo ma può diventare davvero un grande attaccante”.