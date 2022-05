Italia, Mancini convoca 53 calciatori di interesse nazionale

I convocati, divisi in due gruppi, si alleneranno dal 24 al 26 maggio al Centro Tecnico Federale. Il Genoa il club più rappresentato (6 elementi), Pafundi (classe 2006) il più giovane

Per questo primo stage Mancini ha deciso di non chiamare i calciatori impegnati nei play off di Serie B - ad eccezione di Lucca (Pisa), la cui convocazione è subordinata all’andamento della competizione - nei play off di Serie C e nei play off del Campionato Primavera nonché i giovani della Roma che potrebbero essere convocati in occasione della finale di Conference League con il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio a Tirana.