Italia, Mancini: “Delusione enorme ma questa squadra può avere grande futuro”

L'analisi amara del ct azzurro a fine gara

Le parole del ct dell'Italia, Roberto Mancini ai microfoni della Rai dopo la mancata qualificazione al Mondiale "Dalla festa di luglio a Wembley, gioia più bella per me, ad oggi eliminati dalla Macedonia, la delusione più cocente della mia carriera. Abbiamo avuto tante occasioni per vincere ma non ci siamo riusciti a fare gol. Dall’Europeo a oggi sono successe tante cose e anche la fortuna si è trasformata in sfortuna. La partita stasera l’abbiamo fatta, poi il gol al 90’ è stato come una doccia gelata. La delusione è troppo grande per parlare del mio futuro. A livello umano voglio più bene ai ragazzi oggi che a luglio e il mio affetto per loro è ancora più grande. La squadra può avere un grande futuro"