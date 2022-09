Italia, Mancini: “Dobbiamo cercare di andare in America nel 2026 e vincere”

Il dibattito si è poi focalizzato sui recenti risultati della Nazionale italiana, partendo dalla vittoria dell'Europeo dello scorso anno. "Vincere con la Nazionale è la cosa più bella che possa capitare - ha ricordato Mancini, che il 10 ottobre festeggerà i 40 anni dall'esordio con la maglia dell'Under 21, avvenuto nel 1982 -. L'assenza dal Mondiale in Qatar è una ferita ancora aperta, ma ora c'è da capire i nostri errori e aspettare: l'obiettivo è cercare di andare in America nel 2026 e di vincere. Il futuro della Nazionale italiana passa dal dare fiducia ai nostri giovani: non si può pensare che un giovane entri e faccia tutto perfettamente. E questa Nazionale è aperta a tutti, anche a chi in questo momento non ha avuto un comportamento giusto". L'Italia, intanto, a giugno giocherà le Finals di Nations League: "Le abbiamo meritate - ha concluso Mancini -. Abbiamo battuto l'Inghilterra che potrebbe vincere il Mondiale e anche una squadra forte come l'Ungheria. I ragazzi hanno dato tutto in un momento in cui la condizione non è ottimale".