Italia, Mancini e i suoi ragazzi tornano nell’hotel delle “notti magiche”

Al Parco dei Principi il presidente Gravina ha rivolto alla squadra e allo staff gli auguri di buone feste

Un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale, per salutare un anno indimenticabile e guardare avanti, ad un 2022 che il 24 marzo a Palermo vedrà la Nazionale tornare in campo con l’obiettivo di regalarsi un biglietto per il Qatar.