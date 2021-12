Italia, Mancini: “È stato un anno meraviglioso, speriamo che il 2022 sia meglio del 2021”

l Ct ha ricevuto il prestigioso riconoscimento in occasione della tradizionale cerimonia dei Collari d’Oro. Il premier Draghi ai premiati: “Siete entrati nella storia e avete portato con voi tutto il Paese”

Si chiude con un prestigioso riconoscimento il 2021 da favola di Roberto Mancini, che questa mattina ha ricevuto la Palma d’Oro al merito tecnico cinque mesi per aver riportato la Nazionale sul tetto d’Europa. Il Ct è stato premiato nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ a Roma in occasione della tradizionale cerimonia dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano.

“Sono certo che per voi, come per tutti i campioni – le parole di Draghi - i trionfi non bastino mai. Dobbiamo però saper apprezzare le vittorie quando avvengono. I tifosi, me compreso, le ricordano tutte. La nazionale di calcio maschile, tornata vincente dagli Europei. Le nazionali di pallavolo femminile e maschile, anche loro campioni d'Europa. Le quaranta medaglie alle Olimpiadi e le sessantanove alle Paralimpiadi, mai così tante. Le rimonte in curva, gli abbracci a fine gara, i rigori segnati e parati. Con il tricolore che accompagnava ogni vostra esultanza e celebrazione. Siete entrati nella storia, e avete portato con voi tutto il Paese. Ve ne siamo grati e siamo grati ai vostri allenatori, alle vostre società, ai vostri cari”.