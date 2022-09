Italia, Mancini: “È una vittoria importantissima, vi spiego perchè”

Stavolta gli occhi non sono lucidi come tredici mesi fa a Wembley, ma Roberto Mancini può sorridere dopo aver apprezzato per novantasei minuti una Nazionale capace di saper reagire alle difficoltà, che ha dimostrato quel carattere e quello spirito di gruppo che le hanno permesso di laurearsi Campione d’Europa. “È una vittoria importantissima – le sue parole a caldo - perché ci lascia tranquilli per il sorteggio degli Europei e perché ci consente di poter arrivare primi nel gruppo. E poi abbiamo battuto l’Inghilterra, una delle squadre più forti al mondo”.

Il Ct, che ha raggiunto Valcareggi e Vicini per numero di panchine in Azzurro (54), complici i tanti infortuni ha deciso di passare al 3-5-2, un cambio di modulo che ha portato benefici, con un’Inghilterra che ha trovato pochi spazi riuscendo ad impensierire solo in un paio di occasioni Donnarumma: “Non conta il sistema, ma conta l'entusiasmo e la personalità della squadra. Abbiamo ancora delle difficoltà, con tanti ragazzi giovani e a volte durante la partita c´è da soffrire. Ma oggi hanno fatto una bella partita. In un gruppo con Germania e Inghilterra, con tanti giovani ci giochiamo il primato all’ultima gara. È importante vista la sofferenza che dobbiamo patire nei prossimi mesi". Poi in conferenza stampa Mancini torna sul forfait di Ciro Immobile: “Speriamo di recuperarlo per la partita con l’Ungheria, vediamo domani come sta”.