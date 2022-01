Italia, Mancini: “Ecco perchè ho richiamato Balotelli. Grazie club…”

Nella conferenza di apertura del raduno il Ct ha sottolineato le proprie scelte: “Purtroppo abbiamo subito tanti infortuni, voglio osservare da vicino vari giocatori. Sarà importante l’amalgama con un gruppo già unito”

Redazione ITASportPress

A due mesi dai play off che tracceranno il destino della Nazionale sulla via dei Mondiali qatarioti, nella conferenza stampa di inizio raduno Roberto Mancini ha ribadito a più riprese che questo stage “sarà utile per valutare giocatori che non venivano chiamati in azzurro da tanto tempo o che non erano mai stati convocati”. Due giorni e mezzo e tre allenamenti per capire meglio sul campo, dal vivo, determinate situazioni, e per questo a inizio conferenza il Ct ha voluto espressamente ringraziare i club per “la possibilità di avere i ragazzi con noi, visto che non era una data Fifa”.

“Per quanto saranno solo poco più di due giorni - ha sottolineato Mancini - possono comunque essere sufficienti per poter effettuare una valutazione. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti: nelle prossime sfide potremmo anche cambiare modulo e non credo che questo possa essere un problema per i calciatori, visto che giocano in maniera differente tra club e Nazionale. Stiamo valutando più opzioni, considerando che nella prima partita dei play off dovremo essere bravi a trovare degli spazi.

Oggi non avvertiamo la pressione, che sicuramente arriverà quando saremo a una settimana dagli spareggi per accedere al Mondiale: sarà una ‘sana’ pressione che ci farà bene”.

Spareggi “di cui avremmo fatto volentieri a meno”, ammette candidamente il Ct, e a cui gli Azzurri arriveranno anche privi di alcune pedine che si erano rivelate fondamentali nella conquista del titolo europeo solo qualche mese fa: “Abbiamo subito tanti infortuni e quindi volevo vedere vari giocatori. Il gruppo ha lavorato unito e benissimo per centrare un grande obiettivo e dobbiamo quindi anche vedere come i calciatori convocati per questo stage riescano ad integrarsi con una squadra che è già ben amalgamata”.

Alle domande sui singoli, tornati a vestire l’azzurro dopo tanto tempo o alla prima chiamata in Nazionale, Mancini ha risposto indicando le proprie scelte: “A livello tecnico Balotelli è sempre stato bravo, bisogna capire come stia fisicamente: vedere un giocatore dal vivo per due giorni è certamente molto utile. Zaniolo? Per me può essere una grande mezzala d’attacco, anche se ha il fisico pure per giocare davanti: in Svizzera infatti l’ho schierato in quel ruolo. Su Scamacca abbiamo sempre creduto, anche anni fa. Ha qualità tecniche e fisico: può essere un grande centravanti. Sta facendo gol con continuità e abbiamo grande fiducia: molto dipenderà anche dalla condizione dei ragazzi a marzo. Joao Pedro qua ci può stare, ha qualità: in questi giorni avrò la possibilità di vederlo meglio, da vicino. E per quanto riguarda Luiz Felipe, è un piacere averlo con noi, perché lo riteniamo un grande difensore”.

Infine, volando con la mente già al 24 marzo, alla semifinale contro la Macedonia del Nord, il Ct Mancini ha rimarcato la bontà della scelta di giocare una partita così decisiva a Palermo: “Abbiamo cercato uno stadio dove ci potesse essere grande entusiasmo. Il campo oggi è in buone condizioni e penso che a marzo possa essere ottimo”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), *Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Caleb Okoli (Cremonese), Luca Pellegrini (Juventus), Alessio Romagnoli (Milan), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), *Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

*prenderanno parte solo al lavoro tattico per fare ritorno domani ai rispettivi club