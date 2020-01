Italia, Mancini fa il punto: “Ho sentito Zaniolo ed è carico. C’è un problema terzini. Su Balotelli…”

L’Italia punta Euro 2020. Dopo la fase di qualificazione perfetta, gli azzurri hanno grande ottimismo anche se restano da sciogliere alcune problematiche. Il ct Roberto Mancini, a La Gazzetta dello Sport, fa il punto sulla rosa e sui singoli calciatori a partire dall’infortunato Zaniolo: “Mi spiace per lui, sarebbe migliorato ancora. Nicolò è unico perché copre più ruoli, è potente e ha caratteristiche diverse dagli altri. Al telefono l’ho sentito bene, carico: è giovane, può farcela per l’Europeo”.

GLI ALTRI – “Tonali sta crescendo, deve misurarsi ad alti livelli. Castrovilli più gioca, più migliora”. “Chi tra Belotti o Immobile? A marzo giocheranno un’amichevole a testa. I venti gol di Immobile non cambiano le gerarchie. L’importante è che continuino a segnare e arrivino bene a giugno. Avremo due centravanti titolari, con caratteristiche diverse. Balotelli? Lo faccio seguire tutte le domeniche. Ma Mario avrebbe dovuto segnare un gol a partita e correre sempre come un matto. Kean? Speriamo che Ancelotti gli dia una mano. Per diventare importante deve fare di più”.

PROBLEMA – Qualche problema, invece, in ottica esterni. Sui terzini Mancini ha affermato: “Emerson adesso non gioca, DeSciglio neanche, Florenzi nella Roma ha avuto momenti difficili, Biraghi è altalenante, Di Lorenzo fa un po’ il centrale e un po’ l’esterno, Spinazzola ha qualità ma è poco utilizzato, Lazzari non è terzino e non è un’ala. Il momento è un po’ così, ma dovrò scegliere tra questi: da qui a giugno spero almeno che giochino”.