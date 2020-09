Italia, Mancini: “Felice della mentalità, non si vincono 11 gare di fila per caso”

L’Italia supera l’Olanda ad Amsterdam grazie alla rete di Nicolò Barella. Gli azzurri proseguono l’ottima serie di risultati utili e mostrano un processo di crescita davvero notevole.

LE PAROLE DI MANCINI

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini analizza la gara ai microfoni di Rai Sport: “Quando l’Olanda giocava palle lunghe faticavamo e avremmo dovuto fare un altro gol. Sono soddisfatto per la mentalità e la prestazione. I ragazzi hanno giocato benissimo, straordinari. Locatelli? Pensiamo che sia un grande giocatore che può migliorare. Abbiamo giocato in modo diverso da loro, con un 4-3-3 classico. Per ora va bene così. Non si vincono 11 partite di seguito senza buona mentalità e sistema di gioco. Zaniolo? Mi dispiace, spero non sia qualcosa di grave”.