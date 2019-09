Italia, Mancini: “Gara dominata, sofferenza nella ripresa creata da noi stessi. E ora all’Olimpico…”

Davvero entusiasta l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini dopo la vittoria dell’Italia sul campo della Finlandia per 2-1, con gli azzurri a punteggio pieno nel Girone J dopo sei partite e quindi ad un passo dalla qualificazione alla fase finale di Euro 2020: “Sono molto contento per come i ragazzi hanno giocato questa partita, è stata una grande prestazione – ha detto a Rai Sport -. Stavamo dominando la partita nel primo tempo, così anche nella ripresa, e la sofferenza che c’è stata l’abbiamo creata noi stessi con quella palla persa da cui è nato il rigore di Pukki. Sono partite dure che ci fanno migliorare, è positivo andare in trasferta e dominare ogni volta, in più i cambi sono stati soddisfacenti, abbiamo più soluzioni per vincere le partite”.

La qualificazione aritmetica potrà esserci il 12 ottobre allo Stadio Olimpico per il match contro la Grecia: “Speriamo che lo stadio sia pieno come successe a noi a Italia ’90 quand’eravamo giovani (sorride, ndr)”.