Italia, Mancini: “Gara molto delicata, Finlandia quadrata e compatta. Vogliamo qualificarci alla svelta”

Domani sera, alle ore 20.45, l’Italia scenderà in campo per la partita contro la Finlandia, valida per il Gruppo J di qualificazione a Euro 2020. Prima contro seconda, per questo potrebbe essere decisiva. Ecco le parole in conferenza stampa del c.t. azzurro Roberto Mancini: “È un gara molto delicata, loro sono secondi e stanno meritando quella posizione, possono ancora qualificarsi. Non esistono partite facili, sicuramente per noi sarà la più difficile, perché siamo all’inizio di questa stagione: la loro condizione fisica è migliore, ci sono giocatori che giocano già da un po’. Sono compatti e quadrati, non hanno ancora preso gol in casa. Noi scenderemo in campo per vincere, come del resto anche loro”.

Sulle possibili modifiche di formazione rispetto al 3-1 rifilato all’Armenia: “Sicuramente ci saranno cambiamenti, Pellegrini ha possibilità di giocare, più probabile infatti ci siano sostituzioni a centrocampo che in attacco. Ma comunque dobbiamo valutare, ci mancano due allenamenti e bisogna vedere anche chi è più o meno stanco. Due viaggi così ravvicinati a inizio stagione possono risultare pesanti”.

E ancora: “Importante qualificarci velocemente, così potremo provare giovani di qualità in vista del futuro. Non disdegneremo comunque la vittoria, ovviamente, perché servono per migliorare il ranking e per avere un sorteggio favorevole al Mondiale.