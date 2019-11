Italia, Mancini ha deciso: ancora niente convocazione per Balotelli

Per rivedere Mario Balotelli in Nazionale si dovrà ancora attendere. Nonostante le recenti indiscrezioni che volevano il ct Mancini intenzionato a chiamare il bomber del Brescia per le due sfide degli azzurri contro Bosnia e Armenia, i sostenitori di Super Mario saranno chiamati ad aspettare.

Infatti, il ct dell’Italia avrebbe deciso di non convocare Balotelli per il doppio impegno di venerdì 15 novembre e lunedì 18 contro Bosnia e Armenia. Nonostante le tante pressioni, per Mancini non è ancora il momento di vedere Super Mario all’opera. Nella lista del ct dovrebbero, invece, comparire Gaetano Castrovilli, della Fiorentina, e Riccardo Orsolini, ottimo in questa prima parte di stagione con la maglia del Bologna. Sandro Tonali, invece, potrebbe saltare la prima gara per restare a disposizione dell’Under 21 per poi raggiungere il resto del gruppo nella seconda sfida.