Italia, Mancini: “I gol mancati oggi li faremo a Belfast. Jorginho che peccato”

Commento amaro del tecnico azzurro dopo l'1-1 contro la Svizzera

Non è contento al termine del pareggio con la Svizzera il tecnico dell'Italia Roberto Mancini. Ai microfoni di Rai Sport il commento del commissario tecnico azzurro: "Dispiace aver fallito il rigore alla fine e così come all'andata abbiamo pareggiato con la Svizzera. Jorginho se la sentiva purtroppo ha sbagliato come all'andata. Il primo tempo è stato un po' sofferto e abbiamo fatto un po' di fatica. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, è mancato il gol del 2-1- Adesso a 90' dalla fine partiamo con un vantaggio di due gol che non è poco. Sono sicuro che faremo una bella partita lunedì a Belfast contro l'Irlanda e arriveranno i gol che non abbiamo fatto stasera. Solo così eviteremo i playoff". Infine un pensiero del 'Mancio' per Galeazzi: "Giampiero è stato un grande giornalista, una grande persona e un grande amico".