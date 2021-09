Italia, Mancini: “Immobile va lasciato tranquillo. Siamo tornati ai tempi di Balotelli”

Domani l'Italia deve battere la Lituania segnando anche parecchi gol visto che servono per la differenza reti

Alla vigilia del match contro la Lituania il ct della nazionale azzurra Roberto Mancini ha presentato la gara per le qualificazioni Mondiali: "Se vinciamo domani prendiamo punti importanti e se li vinceremo tutte e tre le partite che restano saremo qualificati. La Lituania è molto fisica e si metterà dietro cercando di chiudere gli spazi. Noi abbiamo tutto per vincere ma dobbiamo valutare la stanchezza dei calciatori ed è chiaro che non possono essere brillanti ma a me servono giocatori freschi. Tutti gli attaccanti sono sotto pressione e dalle domande che si fanno sembriamo tornati ai tempi di Balotelli, ma i centravanti devono stare tranquilli. In Italia si cerca sempre un colpevole di tutto ma noi dobbiamo isolarci. Non siamo agitati e i nostri attaccanti devo stare sereni in campo. Dispiaciuti per aver perso quattro punti con Bulgaria e Svizzera ma siamo pronti a raccogliere nove punti nelle prossime gare".