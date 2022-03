Italia, Mancini: “In vista dei playoff ho piena fiducia dei ragazzi”

Il commissario tecnico ha fiducia dei suoi ragazzi in vista dei playoff per il Mondiale

Si avvicina sempre di più la data del 24 marzo quando l'Italia dovrà tornare in campo per sfidare a Palermo la Macedonia del Nord per i playoff per andare in Qatar. Oggi il ct azzurro Roberto Mancini ha espresso fiducia nei confronti dei calciatori: "Mi fido dei ragazzi - riporta Gazzetta.it-. Stanno giocando e forse ancora non ci pensano. Ma credo che quando sono da soli a casa, ci pensano - ha detto a margine della presentazione del progetto vincitore per la ristrutturazione dello stadio di Firenze -. È una situazione che ci siamo creati da soli. La prima partita sarà anche più difficile, dovremmo fare una grande partita. Giocheremo a Palermo, dove spesso il pubblico è vicino alla squadra, quindi credo faremo bene. Io mi fido dei ragazzi. So che saranno 10 giorni duri e difficili. Avremmo dovuto fare a meno di arrivare fino qui. Ma a volte nello sport bisogna faticare, e faticheremo. Chi gioca? Andrà valutato una settimana prima delle convocazioni, ma credo che grosso modo la squadra sarà quella, più qualcun altro".