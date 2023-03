Italia, Mancini: “Inghilterra tra le migliori al mondo, Retegui…”

Alla vigilia di Italia-Inghilterra - match valido per le qualificazioni al prossimo EURO 2024 - Roberto Mancini si è espresso in conferenza stampa per presentare il match. La partita andrà in scena alle 20:45 di domani allo Stadio Diego Armando Maradona, che vede tornare la Nazionale dieci anni dopo l'ultima volta. "L’Inghilterra – conferma il CT – è una delle migliori squadre al mondo, ha dei giocatori straordinari. Sarà una gara molto difficile per entrambe le squadre, noi cercheremo di fare la nostra partita. Proveremo ad attaccare, ad essere offensivi”. Non è mancato un ricordo a Gianluca Vialli: "“La sua è un’eredità preziosa, che non dobbiamo disperdere”.