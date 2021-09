Italia, Mancini: “La palla non entra e abbiamo accusato la stanchezza”

Il ct azzurro analizza il pareggio con la Svizzera

L'analisi del ct dell'Italia Roberto Mancini dopo il pareggio 0-0 contro la Svizzera a Basilea. "Purtroppo è un momento che la palla non entra. Creiamo tante occasioni ma non centriamo il versaglio. Dobbiamo essere più cattivi e precisi perchè la partita è stata stradominata contro la Svizzera ma non portiamo a casa i 3 punti. Nella ripresa tutto si è complicato. Adesso sarà decisiva la partita di novembre contro la Svizzera a Roma. Non sono arrabbiato, la squadra ha accusato stanchezza".