Italia, Mancini: “Loro più avanti nella condizione, sapevamo fosse dura. Se fossero rimasti in 11…”

Successo contro l’Armenia che avvicina l’Italia alla qualificazione per Euro 2020, ma che fatica per trovare la via del vantaggio, nonostante l’uomo in più da inizio ripresa. Questo il commento a Rai Sport del c.t. Roberto Mancini dopo il 3-1 di questa sera: “L’avevo detto che sarebbe stato complicato: abbiamo iniziato male, poi ci siamo ripresi e potevamo chiudere già il primo tempo in vantaggio. Siamo a settembre e i giocatori sono solamente con due partite nelle gambe, dei loro invece molti sono a metà campionato. Difficoltà a sbloccarla? Giocando in dieci, si sono difesi molto, restando dietro: se fossero rimasti in undici, forse – paradossalmente – sarebbe stato meglio”.

E ancora: “I ragazzi ci mettono sempre il massimo, abbiamo sempre cercato di attaccare e la nostra mentalità deve rimanere questa. Verratti ammonito? In quel momento di parapiglia mi sembra che fosse l’unico a non aver fatto nulla di particolare”. Il centrocampista non ci sarà per squalifica domenica contro la Finlandia.