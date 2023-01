Italia, Mancini: “Nations League è un nostro obiettivo”

Presentata dal c.t la nova maglia adidas

Redazione ITASportPress

Un nuovo capitolo di storia da scrivere insieme. FIGC e adidas hanno presentato questa mattina presso l’adidas store di via del Corso a Roma la partnership che nei prossimi anni vedrà l’azienda tedesca vestire le Nazionali Azzurre. I primi a indossare la nuova maglia ‘Home’ – già disponibile insieme al kit ‘Away’ sul FIGC Store, sul sito e sulla app adidas, negli adidas store e presso alcuni rivenditori autorizzati – saranno i ragazzi della Nazionale Under 18, che nel pomeriggio a Coverciano affronteranno in amichevole i pari età della Spagna. Una prima volta storica, visto che mai nel passato una Nazionale giovanile aveva avuto l’onore di fare da apripista.

A marzo, quando tornerà in campo con Inghilterra e Malta nelle prime due gare delle qualificazioni all’Europeo di Germania 2024, anche la Nazionale di Roberto Mancini vestirà la nuova maglia, dove fa bella mostra anche il nuovo logo scudetto delle Nazionali ufficializzato pochi giorni fa. “Faccio i complimenti ad adidas per la maglia – le parole del Ct –. Noi la indosseremo a marzo contro l’Inghilterra e non sarà un esordio semplice. Il nostro obiettivo è quello di fare bene da subito per poi preparare le finali di Nations League a giugno. Preferenze per il sorteggio? Croazia, Spagna e Paesi Bassi sono tre avversarie forti: una vale l’altra, l’importante per noi è vincere il titolo”.

A febbraio, invece, sarà il turno della Nazionale femminile, che si avvicinerà al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda affrontando la Arnold Clark Cup in Inghilterra. Sarà quella l’occasione per il debutto della maglia adidas per le ragazze di Milena Bertolini. “Queste maglie mi fanno un bellissimo effetto – ha ammesso la Ct –. adidas ha un fascino particolare, perché è un marchio che ricorda la mia adolescenza. Per questo, poter andare a giocare il Mondiale con questa maglia sarà bellissimo. Per noi e per tutto il movimento è un anno importante. La Nazionale è il motore e il traino di tutto il movimento: siamo riuscite a tornare al Mondiale e non era scontato perché il livello si sta alzando tantissimo. Sappiamo che il girone con Svezia, Argentina e Sudafrica è impegnativo, ma quando saremo là cercheremo di dare il massimo per fare bene. A febbraio, invece, giocheremo contro squadre molto forti (Belgio, Inghilterra e Corea del Sud, ndr): la mia filosofia è quella di giocare contro le squadre più forti per migliorarci”.

THE SEARCH-LA RICERCA. La collaborazione tra FIGC e adidas è stata lanciata attraverso una campagna promossa sulle principali piattaforme social e digitali a livello mondiale che ha come protagonisti Alessandro Del Piero, Gigio Donnarumma, Martina Rosucci e il cantante Blanco. ‘The Search - La Ricerca’ è il racconto degli sforzi di un ragazzo in una foresta dall’atmosfera magica, alla ricerca della maglia Azzurra, uno dei simboli dell’identità nazionale italiana.