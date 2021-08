Italia, Mancini: “Nazionale deve essere un esempio ma diamo fiducia ai giovani”

Le dichiarazioni del tecnico italiano alla vigilia degli impegni per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022

Cinquantatré giorno dopo la vittoria dell'Europeo, gli Azzurri si sono radunati ieri sera al Centro Tecnico Federale e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento in vista delle gare per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022 con Bulgaria (Firenze, Stadio “Artemio Franchi”, 2 settembre ore 20.45), Svizzera (Basilea, Stadio “St. Jacobs Park”, 5 settembre ore 20.45) e Lituania (Reggio Emilia, Stadio del Tricolore, 8 settembre ore 20.45). Oggi in sala stampa ha parlato il ct Roberto Mancini: "Come Nazionale possiamo migliorare da qui al Mondiale, ma prima dobbiamo qualificarci. Dobbiamo stare attenti - ha commentato il 'Mancio' - perché giochiamo contro calciatori che hanno già disputato 8-9 partite di campionato. L'importante ora è qualificarsi".