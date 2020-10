Italia, Mancini nella storia: il record assoluto del ct

L’Italia vince e convince anche in amichevole. Il cammino degli azzurri sotto la guida del ct Roberto Mancini è assolutamente fantastico. La conferma è arrivata anche dall’ottima prova della serata di ieri con la Nazionale italiana che ha sconfitto la Moldavia per 6-0 al Franchi di Firenze. Un successo che fa segnare un record assoluto per il commissario tecnico.

Italia, Mancini nella storia

Grazie alla vittoria ottenuta contro la Moldavia, l’Italia ed in particolare il ct Mancini ha realizzato un record mai visto prima. Nonostante il robusto turnover, infatti, gli azzurri hanno dimostrato di avere idee chiare e schemi tattici collaudati che hanno portato all’ennesimo risultato utile, in questo caso una larga vittoria. Proprio il successo, il numero 15 su 22 gare disputate con Mancini alla guida è un record. Il ct ha ottenuto una percentuale di vittoria del 68%. Mai nessuno aveva fatto meglio nella storia degli azzurri come ricorda Opta.