Italia, Mancini: “Non è stato un bel sorteggio”

Mancini non soddisfatto dell'esito del sorteggio di Zurigo

Il Ct dell'Italia Roberto Mancini ha commentato il sorteggio playoff: "Non è stato un bel sorteggio quello di Zurigo. Se noi e il Portogallo batteremo in casa rispettivamente Macedonia e Turchia ci ritroveremo in finale a Lisbona. Siamo fiduciosi e positivi anche se prima di pensare alla finale bisognerà battere la Macedonia che ha fatto un bel girone di qualificazione e bisognerà far una bella partita. Sarà importante avere tutti i giocatori a disposizione".