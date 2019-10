Italia, Mancini: “Non vedo Nazionali tanto più forti della nostra, puntiamo solo a vincere”

Mancano poche ore al match fra Italia e Liechtenstein a Vaduz, gara poco importante dal punto di vista dei punti, essendo già qualificati per Euro 2020, ma utile per vedere qualche giovane talento in campo. Queste le parole rilasciate dal c.t. Roberto Mancini a Rai Sport: “É normale far riposare qualcuno, dovendo giocare ogni tre giorni, quindi farò un po’ di turnover. C’è possibilità che giochi anche El Shaarawy. La Francia nostra avversaria? Non so cosa accadrà in quel girone, noi pensiamo soltanto a vincer e dobbiamo continuare a farlo, perché conta per il sorteggio della fase finale. Attualmente alcune Nazionali sono sopra di noi, avendo iniziato prima il lavoro di rinnovamento, ma non ce ne sono tante”.

Sulla Francia, nuovamente: “Sono campioni del mondo, hanno giocatori forti e con ampi margini di miglioramento. Ma mi soffermerei anche sul Belgio, che fin qui le ha vinte tutte come noi nei gironi, oppure Olanda e Germania: la prima si sta rinnovando, la seconda è sempre pericolosa. E poi c’è la Spagna, campione d’Europa Under 21, anche se meritavamo forse di vincerlo noi. Sono Nazionali forti, ma forse non superiori a noi”.

Sul razzismo in Bulgaria-Inghilterra e il sostegno a Erdogan da parte della Turchia: “Situazioni complicate, il razzismo capita praticamente ovunque e il mondo deve migliorare un po’. Per quanto riguarda la Turchia, sono contrario ad ogni tipo di guerra: le cose si possono risolvere parlando e dialogando. A Istanbul ho lavorato ed è una città meravigliosa con persone meravigliose, ma in questo momento non so se giocherei lì la finale di Champions”.

Sui giovani azzurri: “Tonali mi ha impressionato molto e infatti è qui con noi, e può migliorare tantissimo; poi c’è Castrovilli, che ha sempre fatto bene quando l’ho notato, ma seguiamo anche profili come Pinamonti, Sottil e Scamacca. Dopo l’Europeo avremo bisogno di altri volti nuovi”.